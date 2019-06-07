В Ташкенте 15 человек отравились фастфудом, многие в тяжелом состоянии

CA-NEWS (UZ) - По данным пресс-службы министерства здравоохранения Узбекистана, за два дня в клиники Ташкента обратились 15 человек с жалобами на на тошноту, рвоту, слабость и повышенную температуру. Все пятнадцать человек были госпитализированы. Врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция».

«Многие из пациентов находятся в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Ситуация взята под особый контроль министерства здравоохранения республики», – говорится в сообщении минздрава республики.

Как сообщают местные СМИ, 11 из 15 пострадавших ранее обедали в одном и том же заведении сети ресторанов быстрого питания Oqtepa Lavash.

Руководство Oq Tepa Lavash признала свою вину в отравлении 15 узбекистанцев и навестило пострадавших в больнице. Кроме того, компания готова возместить расходы на лечение и моральный ущерб.

Напомним, что в одном из ресторанов Oq Tepa Lavash в январе 2018 года были обнаружены тараканы. Посетители сняли на видео, как насекомые бегают по стенам и булочкам.