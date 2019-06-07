Три аэропорта Узбекистана будут переданы в управление российского холдинга на длительный срок, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Ожидается, что холдинг «Новапорт», головной офис которого базируется в Москве, станет управляющей компанией аэропортов в Самарканде, Ургенче и Намангане.

Предварительная договоренность об этом была подписана по итогам межправительственных переговоров, состоявшихся в ходе визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Ташкент, передает centralsasian.org.

6 июня представитель «Новапорта» сообщил, что соглашение, в котором обозначены основы сотрудничества между холдингом и правительством Узбекистана по модернизации аэропортов в Самарканде, Ургенче и Намангане, было подписано 30 мая в Ташкенте.

– Предварительное соглашение подписали глава холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов при участии премьер-министров двух стран. Однако это всего соглашение на уровне меморандума. Сейчас консалтинговые компании изучат экономическую сторону проекта и дадут свое заключение. Только после этого будет подписан окончательный документ, возлагающий правовую обязанность, – сказал представитель «Новапорта».

По его словам, после подписания окончательного документа три аэропорта на основе концессионного соглашения будут переданы в управление российского холдинга на длительный срок.

В Узбекистане все аэропорты находятся в государственном управлении, полномочия по управлению принадлежат Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», которая, по некоторым сообщениям, "погрязла в долгах".

Правительство Узбекистана не разглашало свои планы о передаче трех аэропортов в управление иностранным компаниям, открытые тендеры среди компаний, желающий получить право на управление аэропортами, также не проводились.

Представитель «Новапорта» говорит, что россияне выбрали именно эти три аэропорта из-за наличия потенциала для резкого увеличения количества пассажиров.

– По имеющимся у нас данным, в 2018 году аэропорт Самарканда обслужил 380 тысяч пассажиров, аэропорт Ургенча – 330 тысяч, а аэропорт Намангана – 165 тысяч пассажиров. Если Самарканд и Ургенч имеют потенциал для превращения в центр туризма, то Наманган может стать основным аэропортом в Ферганской долине. Именно поэтому мы, исходя из коммерческих интересов, хотим получить управление над этими тремя аэропортами, – сказал представитель российского холдинга.

Половина акций учрежденного в 2007 году холдинга «Новапорт» принадлежит AEON Corporation, которая управляет активами российского олигарха Романа Троценко, другая половина – казахстанской инвестиционной компании Meridian Capital.

Оба учредителя владеют холдингом «Новапорт» через зарегистрированную в 2005 году на Кипре компанию T.S. Trans Siberia Co Limited. Имена реальных владельцев этой оффшорной-компании хранятся в тайне.

Как говорит предприниматель, связанный с российской и международной бизнес-авиацией, «Новапорт» считается холдингом, принадлежащим олигархам.

– Владельцем «Новапорта» является Роман Троценко – правая рука председателя правления «Росгазнефти» Игоря Сечина. На протяжении нескольких лет он работал его советником. А Сечин, в свою очередь, является ключевым соратником Владимира Путина. «Новапорт» управляет второстепенными аэропортами в России, компания погрязла в больших долгах. Основной учредитель «Новапорта» находится на Кипре, никто не знает его истинного владельца. Есть предположения, что он связан с Кремлем. Сейчас три аэропорта в Узбекистане без проведения тендера отдают этому холдингу-должнику, – говорит источник.

На сайте «Новапорта» пока отсутствует информация о том, что холдинг подписал предварительное соглашение о получении в свое управление аэропортов в Самарканде, Ургенче и Намангане. Поэтому о сумме инвестиций информации пока нет.