В Душанбе ушел из жизни известный журналист Султон Хамад

CA-NEWS (TJ) - Таджикский журналист и эксперт по вопросам безопасности Султон Хамад скончался сегодня в Душанбе на 68-м году жизни.

Родные сообщили Радио Озоди, что Султон Хамад ушел из жизни утром 6 июня в кругу семьи. Его сын Ахмад сказал, что у отца была онкология и в последние 8 месяцев болезнь обострилась.

Известный таджикский журналист в конце 90-х годов был советником руководителя Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) и принимал участие в мирных переговорах между правительством и ОТО.

Султон Хамад в 1992-1997 годах вместе с десятками тысяч таджикских беженцев перебрался в Афганистан. В 2004 году как журналист Радио Озоди он вновь поехал в эту страну и проработал там около года. За это время он подготовил большое количество репортажей и интервью с первыми лицами и политиками Афганистана – президентом Бурханиддином Раббани, Национальным героем Ахмадшахом Масудом и его соратниками Мухаммадфахимом Касимом, Абдулла Абдулла и другими.

В феврале 2005 года Султон Хамад внес свою лепту в освобождении двух таджикских пограничников, захваченных афганскими контрабандистами. В апреле того же года благодаря его участию успешно прошел трехдневный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Афганистан. Он лично присутствовал на церемонии награждения Эмомали Рахмона орденом «Национальный герой Афганистана – Ахмадшах Масуд» со стороны афганского короля Мухаммеда Заир-шаха. Это был символ благодарности всего афганского народа.

После деятельности в Афганистане Султон Хамад вернулся в Душанбе, был комментатором и экспертом Радио Озоди, позже основал информационно-культурный портал «Рузгор», занимался вопросами культуры.