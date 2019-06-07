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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Зеленский ответил на петицию с требованием об отставке

CA-NEWS (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.

Петиция об отставке Зеленского, зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

Зеленский напомнил, что Конституция Украины чётко определяет условия увольнения президента. Речь идет о четырёх случаях:

отставка;

невозможность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

смещение с поста в порядке импичмента;

смерть.

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу", – ответил президент.

Он объяснил, что не может пренебречь волей 73% граждан, которые поддержали его на выборах президента во втором туре.

Он предложил подписантам петиции требовать у народных депутатов скорейшего голосования за проект закона об импичменте, который Зеленский подал в Верховную Раду 29 мая.

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