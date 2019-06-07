Президент Туркменистана объявил выговоры чиновникам
- Туркменистан, политика
- 9:51, 07 июня 2019
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемого министерства и отраслевых ведомств объявил выговор вице-премьер министру Гылыджову Чары Байрамовичу, передает ТДХ.
Также за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявлены строгие выговоры министру торговли и внешнеэкономических связей Ишанову Амандурды Бекдурдыевичу и управляющему делами аппарата президента и кабинета министров Хаджымырадову Хаджымырату Искандеровичу.