Президент Туркменистана объявил выговоры чиновникам

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемого министерства и отраслевых ведомств объявил выговор вице-премьер министру Гылыджову Чары Байрамовичу, передает ТДХ.

Также за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявлены строгие выговоры министру торговли и внешнеэкономических связей Ишанову Амандурды Бекдурдыевичу и управляющему делами аппарата президента и кабинета министров Хаджымырадову Хаджымырату Искандеровичу.