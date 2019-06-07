Япония не смогла предложить саммит Абе-Ким на форуме по безопасности в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Правительство Японии не смогло напрямую предложить организовать саммит между премьер-министром Синдзо Абэ и северокорейским лидером Ким Чен Ыном после того, как Пхеньян не прислал своих делегатов на двухдневную конференции по безопасности, начавшейся в Монголии 6 июня.

Токио надеялся передать желание Абэ провести саммит «без условий», смягчая его прежнюю позицию о том, что любая встреча между лидерами потребует гарантии того, что Северная Корея приблизится к возвращению японских граждан.

По данным правительства Монголии, Пхеньян обычно направляет официальных лиц на Улан-Баторский диалог, ежегодную конференцию по безопасности в Северо-Восточной Азии, и заявлял, что намерен сделать это в этом году, но отказался в последнюю секунду.

Конференция стала одной из редких возможностей для взаимодействия японских и северокорейских официальных лиц, поскольку у стран нет официальных дипломатических связей.

Высокопоставленный чиновник в министерстве иностранных дел Японии заявил, что Северная Корея перестала участвовать в переговорах с другими странами, поскольку саммит Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в феврале провалился из-за различий во взглядах на масштабы денуклеаризации Пхеньяна в обмен на ослабление санкций.

«Возможно, они сейчас не хотят предпринимать какие-либо шаги из-за неопределенности, связанной с переговорами с Соединенными Штатами», - сказал чиновник правительства Японии, добавив, что Токио продолжит усилия по установлению контактов с Пхеньяном.