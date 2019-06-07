Евросоюз выделил 20 млн евро для возведения ГЭС «Себзор» в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - В целях развития и улучшения благосостояния уязвимых слоев населения путем обеспечения электроэнергией, Европейский Союз выделил Таджикистану средства на сумму 20 миллионов евро для реализации строительства ГЭС «Себзор». Об этом было сказано в ходе 7-го заседания комитета по сотрудничеству между Таджикистаном и Европейским Союзом и 2-м заседанием подкомиссии по сотрудничеству.

Гидроэлектростанция "Себзор" будет построена на реке Шохдара в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана.

На малой ГЭС «Себзор», мощностью 10 МВт, планируется производить ежегодно до 60 млн. кВт.ч электроэнергии. Общая стоимость проекта оценивается в $36,8 млн.

В настоящее время строительные работы ведутся при поддержке правительства компанией «Памир Энерджи», которая занимается управлением электроэнергетических сетей ГБАО.