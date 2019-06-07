Туркменистан принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

CA-NEWS (TM) - 6-8 июня правительственная делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, передает МИД Туркменистана.

Сообщается, что делегация примет участие в пленарном заседании форума, а также проведет ряд двусторонних встреч, направленных на укрепление сотрудничества с другими государствами и международными организациями.