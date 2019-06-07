Казахстан и Китай обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - 6 июня министр иностранных дел Бейбут Атамкулов принял посла Китая в Казахстане Чжана Сяо. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности, продвижения отечественной сельскохозяйственной продукции на обширный рынок Китая, сообщает МИД РК.



Особый акцент в переговорах был сделан на увеличение двустороннего товарооборота путем регулирования вопросов расширения торговой сферы, оптимизации структуры и увеличение масштаба торговли, а также повышении доли высокотехнологичных продуктов в торговле между Казахстаном и Китаем.

Кроме того, стороны отметили необходимость дальнейшего развития международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», который является одним из крупнейших совместных инвестиционных проектов, реализуемых по инициативе глав двух государств.

В настоящее время между РК и КНР подписано 14 межправительственных разрешительных документов по экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции в КНР.