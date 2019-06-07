РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан и Китай обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

CA-NEWS (KZ) -  6 июня министр иностранных дел Бейбут Атамкулов принял посла Китая в Казахстане Чжана Сяо. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности, продвижения отечественной сельскохозяйственной продукции на обширный рынок Китая, сообщает МИД РК.

Особый акцент в переговорах был сделан на увеличение двустороннего товарооборота путем регулирования вопросов расширения торговой сферы, оптимизации структуры и увеличение масштаба торговли, а также повышении доли высокотехнологичных продуктов в торговле между Казахстаном и Китаем.

Кроме того, стороны отметили необходимость дальнейшего развития международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», который является одним из крупнейших совместных инвестиционных проектов, реализуемых по инициативе глав двух государств.

В настоящее время между РК и КНР подписано 14 межправительственных разрешительных документов по экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции в КНР.
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Атырауская ТЭЦ признала вину в массовой гибели рыбы в Урале
  • Монголия намерена создать западный железный коридор, связав аймак Баян-Өлгий с Россией
  • Узбекистан предпринял серьезные шаги в защите прав человека, оставив Таджикистан на дне - доклад
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×