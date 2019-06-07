5-звёздочный отель Hyatt Regency Dushanbe выставили на продажу

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане пятизвездочный отель Hyatt Regency Dushanbe выставлен на продажу. Об этом сообщает ГУП «Таджинвест», государственное учреждение по привлечению инвестиций в стране.

Стоимость объекта не уточняется, но в 2009 году, когда отель был сдан в эксплуатацию, владелец отеля – компания «Русские отели», дочерняя компания холдинга «Базовый Элемент», заявила, что потратила на строительство более 140 млн долларов.

Осведомленный источник Радио Озоди сообщил 6 июня, что вопрос о стоимости объекта обсуждается индивидуально с каждым заинтересованным инвестором.

По его словам, примерная стоимость отеля составляет 150-160 млн долларов. Однако официальных заявлений по этому поводу нет.

Гостиница расположена на площади 1.3 гектара, общая используемая площадь 38 тыс квадратных метров. Здесь создано 190 рабочих мест.

Отель Hyatt Regency являлся собственностью компании «Созидание», которая владеет в Душанбе также деловым центром класса А. Первым владельцем отеля и бизнес-центра была компания «Русские отели», которая принадлежит Олегу Дерипаска, российскому олигарху, владельцу компании «РУСАЛ».

В 2004 году Дерипаска намеревался приобрести Таджикский алюминиевый завод. Но в Душанбе решили не продавать стратегическое предприятие.

Вскоре началась судебная тяжба между ТАЛКО и РУСАЛ - российская компания, которая в середине 2010 года лишилась права на поставки сырья для ТАЛКО и продажи продукции предприятия, обратилась в Швейцарский суд с иском, в котором требовала от таджикской стороны возмещение ущерба в размере 274 миллионов долларов США.

Руководство ТАЛКО в свою очередь, заявило, что сотрудничая с РУСАЛ, понесла убытки в размере почти полмиллиарда долларов. Суд в октябре 2013 года принял сторону относящейся к РУСАЛ компании Hamer Investment Ltd. И обязал ТАЛКО выплатить российской компании 274 миллиона долларов (112,7 миллиона долларов в качестве упущенной выгоды, 147 миллиона доллара – процентов и 14,58 миллионов долларов в качестве судебных издержек). Чтобы выполнить решение суда компания РУСАЛ должна была обратиться в Высший экономический суд Таджикистана, однако так и не сделала этого. Причина была в том, что Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила дело на Hamer Investment Ltd объемом 56 томов, где речь идет об ущербе ТАЛКО со стороны РУСАЛ в размере 400 миллионов долларов.

В феврале 2015 года глава российского гиганта Олег Дерипаска пошел на мировую и отказался от судебной тяжбы с ТАЛКО.

Полное примирение между компаниями было достигнуто 23 марта 2017 года по итогам встречи в Москве. В рамках соглашения о перемирии гостиница "Hyatt Regency" и бизнес-центр “Созидание” в Душанбе, ранее принадлежащие РУСАЛ, перешли в собственность ТАЛКО.