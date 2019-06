Адвокат Гульнары Каримовой заявил, что ей отказывают в лечении в тюрьме

CA-NEWS (UZ) - Швейцарский адвокат Грегуар Манжа, представляющий интересы дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, в конце мая на своей странице в Twitter’е сообщил, что его подзащитной отказывают в лечении.

#Karimova #Uzbekistan Great concern. Most recent information:

1) Karimova is denied medical treatments;

2) she has been taken out of the prison’s medical block right after our last visit to her;

3) she is further denied access to doctors and under constant psychological pressure. pic.twitter.com/XYeUSoKUTY