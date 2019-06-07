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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Умер один из пострадавших в ДТП под Пензой узбекистанцев

CA-NEWS (UZ) -  Число жертв дорожной аварии в городе Кузнецке Пензенской области выросло до двух.

В Кузнецкой межрайонной больнице скончался 36-летний гражданин Узбекистана Шерали Патиллоев, говорится в сообщении консульско-правового отдела МИД Узбекистана в четверг.

По уточненным данным, полученным генконсульством из Минздрава Пензенской области, в настоящее время трое пострадавших в ДТП находятся в отделении реанимации, еще четверо - в травматологическом отделении.

Как сообщалось, утром 4 июня столкнулись "Газель Фермер" и минивэн Hyundai Starex. Водитель "Газели" от полученных травм скончался на месте. Пассажир "Газели", а также водитель и семь пассажиров Hyundai получили травмы различной степени тяжести.

В Hyundai ехали граждане Узбекистана.

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