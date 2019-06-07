Монголия предложила заключить договор о свободной торговле с ЕАЭС

CA-NEWS (MNG) - Монголия рассчитывает на скорое заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил 6 июня вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин, выступая на открытии Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

"Для улучшения торговых и инвестиционных возможностей наша страна предложила заключить договор о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Мы надеемся, что Россия и другие члены этого союза в скором времени примут наше предложение", - сказал вице-премьер Монголии.