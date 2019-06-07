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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева: В скором времени Казахстан столкнется с большой дырой в бюджете

CA-NEWS (KZ) -  Спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева в ходе обсуждения отчета правительства об исполнении бюджета за 2018 год отметила важность умения рассчитывать все расходы и доходы, так как все мировые аналитики предсказывают в целом падение в мировой экономике и возможности нового кризиса к концу лета, передает Zakon.kz.

"Все мировые аналитики предсказывают в целом падение в мировой экономике и возможно новый кризис, который наступит к концу лета, к осени. Видим, что дешевеет цена на сырьевые ресурсы. При этом у нас значительно выросли расходы на социальную часть бюджета. Получается, что в скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете. Как её закрывать, какие ресурсы, какие источники использовать - вот сверхзадача, которая стоит на сегодняшний день перед всеми нами", - сказала Дарига Назарбаева.

Она отметила, что увеличилось количество судебных процессов в сфере госзакупок.

"Мы видим увеличение количества судебных процессов по недобросовестным поставщикам, они тянутся годами и на эти судебные процессы тоже из бюджета тратим средства. Кроме того, проигравшие на конкурсе лица направляют обращения в правоохранительные органы по оспариванию результатов госзакупок, что затягивает процесс реализации бюджетных программ. Это тоже из года в год тянущаяся история, мы с вами ее прекрасно знаем, поэтому эта проблема требует изучения и принятия решений. Отрегулировать взаимоотношения между госорганами при организации конкурсов, отрегулировать вовлечение правоохранительных органов во все эти конкурсные и тендерные процедуры и ответы на жалобы. Потому что в конечном итоге теряем все мы, теряет наша экономика. Недополучают средства наши регионы и не строятся те социальные объекты, которые необходимы сегодня Казахстану", - сказала спикер сената.

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