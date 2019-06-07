Вице-министра образования и науки Казахстана подозревают в получении взятки

CA-NEWS (KZ) - Национальное бюро Казахстана по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель агентства Жанна Бастарова, передает Zakon.kz.

"Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Окончательный вердикт в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности будет вынесен судом", - сказала Бастарова.

Она уточнила, что по одному из эпизодов дела речь идет о нарушениях, возможно, совершенных в 2016-2018 годах.

Ранее о санкционировании меры пресечения Эльмире Суханбердиевой в виде содержания под стражей сообщила пресс-служба столичного суда. Под стражей она будет находиться до 2 августа.

Вице-министру вменяют три статьи УК РК - 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 366 (Получение взятки), 364 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности).