Российский «Евроцемент груп» представил президенту Узбекистана планы развития «Ахангаранцемента»

CA-NEWS (UZ) - В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в г. Ахангаран Ташкентской области президент международного промышленного холдинга России «Евроцемент груп» Михаил Скороход представил главе государства планы развития «Ахангаранцемента».

На базе «Ахангаранцемента» создается кластер производства современных стройматериалов и новый энергоэффективный завод мощностью 3 млн тонн цемента в год, сообщает интернет-журнал о цементе rucem.ru.

Строительство нового завода стало результатом соглашений, подписанных в Москве и Ташкенте в 2017 году в присутствии глав государств и премьер-министров России и Узбекистана, и стало частью большого проекта по созданию кластера производства строительных материалов.

«Результатом создания кластера станет комплекс производства с годовой мощностью 5 млн тонн цемента, 144 тыс. куб. м товарного бетона, 30 тыс. куб. м железобетонных изделий, а также иной продукции. Предприятие окажет существенный вклад в обеспечение Республики Узбекистан строительными материалами для реализации важнейших инфраструктурных проектов, возведения комфортного и практичного жилья, поможет удовлетворить растущий спрос населения на недвижимость», - отметил президент «Евроцемент груп».

Суммарные инвестиции «Евроцемент груп» в создание кластера составляют $200 млн, проинвестировано уже более $100 млн. Цементный завод в Ахангаране станет крупнейшим по производительности оборудования в Центральной Азии, современным предприятием с высокой автоматизацией производства, низким потреблением энергоресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду.

Продукция будет производиться энергоэффективным сухим способом. Ее широкий ассортимент включает высокомарочный цемент, который пойдет на самые ответственные стройки Узбекистана: дорожные развязки, аэродромные покрытия, электростанции, жилые, офисные и торговые здания.