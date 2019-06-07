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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане многодетные матери провели пикет, требуя решить жилищный вопрос. Что им ответили власти Казахстана?
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев

CA-NEWS (KZ) -  3 июня в Казахстане группа многодетных матерей устроила пикет возле резиденции президента, с требованием к властям решить жилищный вопрос и улучшить социальное положение многодетных.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, комментируя ситуацию сказал, что что у населения имеется несколько размытое представление о социальной ответственности государства, и никто из многодетных матерей, кто встречался с акимами, не просил повышения квалификации, работу для себя или повышения зарплаты для своих мужей, они требовали решить проблему здесь и сейчас, сообщает 24.kz.

«Раздача квартир всем, кто не поленился выйти на площадь, немыслима и недопустима. Государство не отказывается помогать многодетным матерям, но у всего должны быть разумные пределы», - отметил Абаев.

Министр напомнил, что по всей стране стартовало строительство жилья для многодетных семей. Этот жилищный фонд «базово покроет» потребности многодетных семей в течение нескольких лет.

«Что должен раздавать акимат, если строительство домов еще не завершилось. Но даже при этом в столице десятки многодетных семей получили квартиры через ЖССБ, или обеспечены арендным жильем. В рамках программы «Берекелі баспана» уже начат прием документов для многодетных семей, с начала года выдаются сертификаты для работников бюджетных организаций», - сказал министр.

По словам министра, эта сумма практически покрывает первоначальный взнос и реализуется за счет бюджетных средств.

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