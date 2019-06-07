В Ташкенте прошло заседание руководителей погранслужб государств-членов ШОС

CA-NEWS (UZ) - 6 июня в Ташкенте состоялось седьмое заседание Руководителей пограничных служб компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщило УзА.



В мероприятии, которое проходило под председательством Российской Федерации, приняли участие представители пограничных служб компетентных органов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Участники обменялись информацией об обстановке на государственных границах государств-членов ШОС.

Участниками одобрен план работы группы экспертов пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС на 2020 год.

Обсуждены и согласованы место и сроки проведения восьмого заседания Руководителей пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС.

Участники отметили, что состоявшийся профессиональный обмен мнениями и выработка общих позиций по вопросам противодействия новым вызовам и угрозам на рубежах Организации будут способствовать развитию сотрудничества пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС.