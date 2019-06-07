БТА Банк в США отсудил у сестры Мухтара Аблязова $6,5 млн

CA-NEWS (KZ) - АО «БТА Банк» сообщает, что в результате проводимого процесса возврата активов, 28 мая 2019г. на основании вердикта присяжных Окружной Суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, вынес решение в пользу АО «БТА Банк» и «Внешних Управляющих» по совместному иску против Г.Кусаиновой, родной сестры казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова, на сумму в размере $6 598 313.

История иска:

13 июня 2016 г. в Окружной Суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, было подано исковое заявление о возмещении убытков и удовлетворении иных требований БТА в отношении действий Г.Кусаиновой, которые, как было установлено в суде, являлись противоправными, связанными с предоставлением содействия М.Аблязову в осуществлении операций с похищенными у БТА активами. М.Аблязов, наряду с другими мошенническими действиями против БТА, незаконным образом направил Г.Кусаиновой часть похищенных у БТА денежных средств на сумму порядка $6 млн. Полученные денежные средства, Г.Кусаинова использовала в личных целях, в том числе и на приобретение нескольких люксовых объектов недвижимости в США.

Объединение исковых требований с «Внешними Управляющими» и вынесение решения суда присяжных.

Как и БТА, в августе 2016 г. Внешние Управляющие активами М.Аблязова, назначенные английским судом, Джон Милсом и Дэвид Стэндиш, также обратились в вышеуказанный судебный орган с аналогичными исковыми требованиями.

Основанием для подачи иска от Внешних Управляющих послужило наличие фактов того, что Г.Кусаинова большую часть финансовых средств получала через компании, аффилированные с М.Аблязовым – Denmar Assets Management и Devesta Limited, включенными в Приказ о замораживании активов и активов, находящихся в управлении Внешних Управляющих. Позже, БТА и Внешние Управляющие («Соистцы») подали ходатайство об объединении исков, которое было удовлетворено судом 19 апреля 2017г.

Судебное решение

28 мая 2019 г. судом принято решение в пользу БТА и Внешних Управляющих на общую сумму в размере 6 598 313 долларов США («Решение»). В соответствии с решением суд присудил в пользу соистцов право на справедливое удержание недвижимого имущества Г.Кусаиновой (обременение), находящиеся в округе Фэрфакс и г. Александрия (США), на сумму 6 598 313 долларов США.