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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нигматулин провел переговоры со спикером Олий Мажлиса Узбекистана
Нурлан Нигматулин и Нурдинжон Исмоилов
Нурлан Нигматулин и Нурдинжон Исмоилов

CA-NEWS (KZ) -  7 июня председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин в ходе своего официального визита в Узбекистан провел переговоры со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым, передает пресс-служба Мажилиса.

Мажилиса
_________________________________________________________
Любое использование материалов допускается при наличии ссылки на официальный сайт Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Источник: http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/news-details/id47017/1/1
Мажилис Парламента Республики Казахстан
Мажилиса
_________________________________________________________
Любое использование материалов допускается при наличии ссылки на официальный сайт Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Источник: http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/news-details/id47017/1/1
Мажилис Парламента Республики Казахстан

Нурлан Нигматулин выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений между профильными комитетами, налаживании межфракционного и межпартийного диалога, активном использовании потенциала группы по сотрудничеству.

"Знаем, что в настоящее время у депутатского корпуса Узбекистана большой объем работы по законодательному сопровождению проводимых реформ. Поэтому мы готовы поделиться наработанным нами опытом", - отметил спикер Мажилиса.

Отметив, что в прошлом году Олий Мажлис стал членом Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Н.Нигматулин подчеркнул важность укрепления взаимодействие парламентариев и в рамках межпарламентских организаций для продвижения вопросов, представляющих взаимный интерес и пригласил Н.Исмоилова принять участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится 23-24 сентября в Нур-Султане.

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