Российский телеканал «МУЗ ТВ» снимет в Узбекистане передачу «Отпуск без путевки»

CA-NEWS (UZ) - С 8 по 15 июня текущего года Узбекистан посетит съемочная группа российского телеканала «МУЗ ТВ» с целью подготовки очередного выпуска передачи «Отпуск без путевки». Об этом сообщили местные СМИ.



Проект проработан посольством Узбекистана в России совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризму.

В ходе визита творческая группа телеканала посетит такие города, как Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с проведением съемок основных достопримечательностей.

Программа позволит зрителям познакомиться с туристическим потенциалом страны, ее историей, культурой, традициями и современным развитием, национальной кухней и работами местных мастеров.

В travel-шоу «Отпуск без путевки» ведущий изучает и рассказывает о культуре, традициях и туристическом потенциале зарубежных стран. В каждом конкретном пункте назначения составляется топ-5 достопримечательностей, обязательных к посещению. Предыдущие выпуски были посвящены Азербайджану, Германии, Грузии, Италии, Казахстану, Марокко, ОАЭ, Турции и другим странам.