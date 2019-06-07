РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российский телеканал «МУЗ ТВ» снимет в Узбекистане передачу «Отпуск без путевки»

CA-NEWS (UZ) -  С 8 по 15 июня текущего года Узбекистан посетит съемочная группа российского телеканала «МУЗ ТВ» с целью подготовки очередного выпуска передачи «Отпуск без путевки». Об этом сообщили местные СМИ.

Проект проработан посольством Узбекистана в России совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризму.

В ходе визита творческая группа телеканала посетит такие города, как Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с проведением съемок основных достопримечательностей.

Программа позволит зрителям познакомиться с туристическим потенциалом страны, ее историей, культурой, традициями и современным развитием, национальной кухней и работами местных мастеров.

В travel-шоу «Отпуск без путевки» ведущий изучает и рассказывает о культуре, традициях и туристическом потенциале зарубежных стран. В каждом конкретном пункте назначения составляется топ-5 достопримечательностей, обязательных к посещению. Предыдущие выпуски были посвящены Азербайджану, Германии, Грузии, Италии, Казахстану, Марокко, ОАЭ, Турции и другим странам.


print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Атырауская ТЭЦ признала вину в массовой гибели рыбы в Урале
  • Монголия намерена создать западный железный коридор, связав аймак Баян-Өлгий с Россией
  • Узбекистан предпринял серьезные шаги в защите прав человека, оставив Таджикистан на дне - доклад
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×