РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане планируется создать инновационный медицинский парк

CA-NEWS (UZ) -  Делегация Узбекистана участвовала в Международном форуме по инновационной медицине и сотрудничеству, принявшем представителей 28 стран и организованном в городе Фанчэнган (КНР) под руководством Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба минздрава республики.

Делегация Узбекистана встретилась с руководством группы компаний организации «ZJ Innopark Group» (технологический парк в городе Шанхае). Стороны обсудили вопрос организации инновационного медицинского парка в Республике Узбекистан. Китайская сторона согласилась оказать консультативную поддержку, провести тренинги для узбекских специалистов в рамках реализации данного проекта.

Кроме того, состоялась встреча с ректором службы здравоохранения Бахрийского университета Исламской Республики Пакистан Наджимом Сахибханом. Результатом стало подписание Проекта Меморандума между Ташкентским институтом усовершенствования врачей Узбекистана и Бахрийским университетом Пакистана в сфере медицинского образования, обмена профессорско-преподавательским составом и открытия совместных факультетов в Узбекистане.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Монголия намерена создать западный железный коридор, связав аймак Баян-Өлгий с Россией
  • Атырауская ТЭЦ признала вину в массовой гибели рыбы в Урале
  • Узбекистан предпринял серьезные шаги в защите прав человека, оставив Таджикистан на дне - доклад
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×