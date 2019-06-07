В Узбекистане планируется создать инновационный медицинский парк

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана участвовала в Международном форуме по инновационной медицине и сотрудничеству, принявшем представителей 28 стран и организованном в городе Фанчэнган (КНР) под руководством Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба минздрава республики.



Делегация Узбекистана встретилась с руководством группы компаний организации «ZJ Innopark Group» (технологический парк в городе Шанхае). Стороны обсудили вопрос организации инновационного медицинского парка в Республике Узбекистан. Китайская сторона согласилась оказать консультативную поддержку, провести тренинги для узбекских специалистов в рамках реализации данного проекта.

Кроме того, состоялась встреча с ректором службы здравоохранения Бахрийского университета Исламской Республики Пакистан Наджимом Сахибханом. Результатом стало подписание Проекта Меморандума между Ташкентским институтом усовершенствования врачей Узбекистана и Бахрийским университетом Пакистана в сфере медицинского образования, обмена профессорско-преподавательским составом и открытия совместных факультетов в Узбекистане.