В выборах в Казахстане впервые будут участвовать наблюдатели из Бразилии

CA-NEWS (KZ) - Представители Бразилии впервые будут участвовать в выборном процессе Казахстана в качестве наблюдателей. Глава делегации, сенатор национального конгресса Бразилии Франциско Де Ассис Родригес рассказал об этом в Центральной избирательной комиссии, передает Zakon.kz.

Делегация в составе трех человек только прибыла в Казахстан, а потому еще не осматривала участки и не знакомилась с кампаниями кандидатов.

"Я считаю, что организация выборов проведена очень хорошо. У нас была встреча с председателем ЦИК. Наша делегация прибыла по приглашению Казахстана, мы представляем парламентскую группу дружбы", - сообщил Родригес.

Ранее наблюдатели из Бразилии участвовали в выборах в США и Венесуэлы. Наблюдатели будут работать на 4-х избирательных участках столицы.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня.