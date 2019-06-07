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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане завершили посевную кампанию

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане завершили посевную кампанию. Во время посевных работ проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами, семенами и удобрениями не возникало, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. передает informburo.

По его информации, площадь весеннего сева в Казахстане в этом году составила 19 млн га, из них зерновые культуры – 14,5 млн га, масличные культуры – 2,7 млн га, овощебахчевые культуры и картофель – 458 тысяч га, кормовые культуры – 1,2 млн га, технические культуры (сахарная свёкла, хлопчатник, табак) – 144 тысячи га.

"Для финансирования проведения весенне-полевых работ выделили бюджетный кредит в объеме 60 млрд тенге. Аграрная кредитная корпорация профинансировала около 2000 сельхозтоваропроизводителей. За счёт привлечённых средств холдинга "КазАгро" прокредитовали 269 сельхозтоваропроизводителей на сумму 10,1 млрд тенге", – сообщил Айдарбек Сапаров.

Вице-министр также отметил, что совместно с акиматом Северо-Казахстанской области разработана программа "Северная соя". Программа направлена на обеспечение содействия сельхозтоваропроизводителям в производстве сои в северных регионах. В Северо-Казахстанской области уже засеяно 14 тысяч га. В целом реализация программы "Северная соя" позволит за пять лет довести площади посевов сои до 1,5 млн га.

Он добавил, что для проведения посевных работ на период март-июнь выделено 380 тысяч тонн дизтоплива. Регионам уже отгрузили 334,5 тысячи тонн (88%).

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