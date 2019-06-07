«Не в дверь, так в окно»: В Узбекистане женщина, которую не впустили в здание Верховного суда, влезла туда через окно

CA-NEWS (UZ) - Женщина, пришедшая с заявлением в Верховный суд Узбекистана, проникла в здание не через дверь, а через окно, сообщили местные СМИ.

Как сообщается, Х.Юсупова пришла в Верховный суд узнать результаты своей апелляции о приостановлении решения гражданского суда. Но её не впустили внутрь. После этого, женщина, у «которой переполнилась чаша терпения», перелезла через окно и подняла шум внутри здания.

СМИ обращают внимание на случаи, когда граждане сталкиваются с проблемами при подаче и получении ответов на свои заявления и жалобы, поданные в Верховный суд. Сообщается также, что гражданское дело Х.Юсуповой тянется уже более 20 лет.

«Если разрешение споров длится в течении десяти или двадцати лет, а недовольство сторон не прекращается, не это ли является показателем качества судебных решений. Потому и неудивительно, что граждане вынуждены заходить в Верховный не через дверь, а через окно», - пишет издание xabar.uz.