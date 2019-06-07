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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кыргызстан и Узбекистан обсуждают вопрос внедрения единой визы по аналогии с шенгенской

CA-NEWS (UZ) -  В Оше проходит II заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами Кыргызстана и Узбекистана. Узбекскую сторону представляет делегация Олий Мажлиса – высшего совета парламента.

Как сообщает пресс-служба парламента КР, одной из тем обсуждений стало создание единого визового режима для стран Центральной Азии. Детали переговоров не сообщаются.

Узбекистан и Казахстан еще в феврале этого года планировали запустить аналог знаменитого европейского Шенгена – единую визу Silk Visa, к которой в дальнейшем могли присоединиться и другие государства региона.

Однако проект не был запущен в феврале. Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Госкомтуризма РУз Улугбек Касимходжаев пояснял журналистам, что главная причина того, что она до сих пор не введена, в том, что у двух стран существуют разные подходы к безвизовым режимам с другими странами.

«У Казахстана свой список стран, с которыми у них есть безвизовый режим, у нас – свой. Кроме того, у Казахстана также есть аналог нашей электронной визы, и там тоже свой список государств, которым предоставлена эта возможность. Главное для нас - состыковать эти страны», – рассказал он.

Эксперт также добавил, что еще один существующий вопрос – стоимость визы. «Казахстанская виза стоит одних денег, наша – других. Мы как-то должны это унифицировать. Поэтому мы сейчас все эти детали прорабатываем. Но здесь важно понимать, что ввод этой визы одобрен на самом высоком уровне, и мы все теперь над этим, в том числе пограничные войска, работаем», – отметил Касимходжаев.

Ранее сообщалось, что к проекту Silk Visa также готовы присоединиться Кыргызстан и Таджикистан, а Туркмения пока раздумывает. При этом рассматривается возможность присоединения в дальнейшем к инициативе Турции и Азербайджана.

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