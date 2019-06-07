При взрыве газа в Шымкенте пострадал один человек

CA-NEWS (KZ) - 7 июня в Шымкенте на территории газохранилища произошёл пожар. С ожогами в больницу госпитализировали мужчину 1999 года рождения, который работал заправщиком, сообщает informburo со ссылкой КЧС РК.

По прибытии пожарных подразделений в 11:20 было установлено, что произошёл пожар наземной цистерны ёмкостью 200 кубометров. После последовал взрыв ещё трёх автоцистерн и одного прицепа. Пожар локализован в 12.21 и ликвидирован в 12.53.

На территории АГЗС ТОО "Мураз" находились две пустые ёмкости для хранения газа, по 200 кубометров каждая. Одна ёмкость с остатками газовой смеси горела открытым пламенем, сообщили в ДЧС Шымкента.

В ликвидации пожара задействовали 21 единицу техники и 90 человек личного состава ДЧС Шымкента.