Таджикистан ежесуточно экспортирует свыше 11 млн кВт/ч электроэнергии

CA-NEWS (TJ) - Свыше 11 млн. кВт/ч электроэнергии экспортирует ежесуточно Таджикистан в соседние страны, в том числе в Узбекистан.

Как сообщили «Авеста» в профильных энергетических ведомствах республики, большая часть поставок приходится на соседний Узбекистан. К примеру, накануне в эту страну было поставлено 6,5 млн. кВт/ч электроэнергии.

Этот показатель с Афганистаном составляет 4,2 млн. кВт/ч. Также в объеме 200 тыс. кВт/ч электроэнергии было экспортировано в Кыргызстан.

По данным источника, в настоящее время ежесуточно в стране вырабатывается около 52 млн. кВт/ч электроэнергии. Около 41 млн. кВт/ч идет на удовлетворение внутренних потребностей.

Ранее сообщалось, что Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан в текущем году.

По данным «Барки точик», согласно предварительным договоренностям в соседние страны планируется поставить порядка 3,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, то есть по 1,6 млрд. кВт/ч каждой стране.

По статистическим данным, только за четыре месяца этого года сумма экспорта электроэнергии в соседние страны составила более $15,2 млн., что в два 2,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Показатели объема экспорта электроэнергии в киловаттах не приводится.

За этот период в стране было произведено свыше 6,5 млрд. кВт/ч электроэнергии при росте 7,7%.