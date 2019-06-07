Рост цен на продовольствие продолжится на фоне неблагоприятного прогноза производства кукурузы - ФАО

CA-NEWS (UZ) - Мировые цены на продовольствие в мае росли уже пятый месяц подряд, чему способствовал рост цен на сыр и кукурузу вследствие неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в пресс-релизе представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) в Бишкеке.



Индекс продовольственных цен ФАО, позволяющий отслеживать изменения за месяц международных цен на наиболее востребованные продовольственные сырьевые товары, в мае составил в среднем 172,4 пункта, что на 1,2 процента выше показателя предыдущего месяца, но всё же на 1,9 процента ниже уровня мая 2018 года.

Индекс ФАО цен на молочную продукцию с апреля вырос на 5,2 процента и приблизился к наивысшему показателю за последние пять лет. Рост этого индекса, прежде всего за счет повышения цен на сыр, стал отражением активного импортного спроса в мире в условиях ограниченности экспортного предложения со стороны засушливых стран Тихого океана.

Индекс ФАО цен на зерновые вырос на 1,4 процента, что обусловлено неожиданным ростом котировок цен на кукурузу в связи с ухудшением прогнозов производства в Соединённых Штатах Америки, где посев сельскохозяйственных культур идет небывало медленными темпами вследствие повсеместных наводнений и дождей. Цены на пшеницу в целом снизились, в то время как цены на рис оставались стабильными.

Индекс ФАО цен на сахар за месяц снизился на 3,2 процента, в связи с тем что перспективы роста производства сахара в Индии, являющейся крупнейшим его производителем в мире, перевесили негативный эффект информации о 17-процентном годовом сокращении производства в Бразилии. Понижение мировых цен на энергоносители, приводящее к снижению спроса на сахарный тростник для производства биотоплива, также оказало отрицательное влияние на цены на сахар.

Индекс ФАО цен на растительные масла снизился на 1,1 процента в связи со снижением цен на пальмовое масло, что связано с наличием больших складских запасов в ведущих странах-экспортёрах. Цены на соевое, подсолнечное и рапсовое масла выросли незначительно.

Индекс ФАО цен на мясо был чуть выше уровня мая в связи с дальнейшим ростом котировок цен на свинину под влиянием стабильного импортного спроса со стороны стран Восточной Азии, где африканская чума свиней привела к резкому снижению производства. Цены на говядину снизились относительно высоких апрельских цен, что отражает рост экспортных поставок в мире.

Согласно последним прогнозам ФАО, объем производства зерновых в мире в 2019 году может возрасти по сравнению с предыдущим годом на 1,2 процента и составить 2685 миллионов тонн, что представляет собой пересмотр в сторону резкого снижения объемов производства зерновых в мире по сравнению с майским прогнозом, предполагавшим увеличение на 2,7 процента.

Рост мирового производства зерновых отражает увеличение объемов производства пшеницы и ячменя, в то время как общий объём производства риса, вероятно, по-прежнему будет близким к прошлогоднему рекордному уровню. Однако в настоящее время прогнозируется уменьшение объемов мирового производства кукурузы в связи с ожидаемым сокращением производства в США на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом на фоне значительного снижения темпов посева из-за неблагоприятных погодных условий.

Общий объем потребления зерновых в предстоящем году, согласно прогнозам, достигнет 2707 миллионов тонн, что немного меньше майского прогноза, но всё же на 1 процент выше прогноза на сезон 2018–2019 годов. Ожидается, что мировое потребление риса достигнет 518 миллионов тонн, что представляет собой годовое увеличение на 1,4 процента, в то время как мировое потребление пшеницы может вырасти на 1,2 процента и достичь 755 миллионов тонн.

Исходя из последних оценок производства и потребления, объём мировых запасов зерновых в новом сезоне может сократиться на целых 3 процента до самого низкого значения за последние четыре года – 830 миллионов тонн. Это ожидаемое сокращение запасов может привести к снижению глобального показателя отношения запасов зерновых к их потреблению до уровня ниже 30 процентов, что, однако, все же свидетельствует об относительно комфортных объёмах поставок.



