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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Налоговая служба Туркменистана подключилась к рейдам против таксистов, занимающихся частным извозом
Предыстория: После выговора главе МВД в Ашхабаде началась "охота" на частных таксистов, - СМИ

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде и в Балканской области рейды против таксистов, занимающихся частным извозом, осуществляются сразу двумя государственными органами. Работники службы дорожного надзора полиции (СДНП) к рейдам привлекают государственную налоговую службу, передает Азатлык.

Рядом с сотрудниками СДНП дежурят и инспекторы налоговой службы. Полиция задерживает машину, подозреваемую в занятии частным извозом и передает удостоверения водителя сотрудникам налоговой службы. Налоговики потом оформляют штраф на водителя.

В Балканской области водителей пойманных при занятии частным извозом в первый раз штрафуют на 300 манатов ($175), во второй раз на 600 манатов ($350). Попавшихся в третий лишают водительских прав.

Получить комментарии в ашхабадском и балканском управлениях государственной налоговой службы и СДНП не удалось, отмечает Азатлык.

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