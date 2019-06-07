Налоговая служба Туркменистана подключилась к рейдам против таксистов, занимающихся частным извозом

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде и в Балканской области рейды против таксистов, занимающихся частным извозом, осуществляются сразу двумя государственными органами. Работники службы дорожного надзора полиции (СДНП) к рейдам привлекают государственную налоговую службу, передает Азатлык.

Рядом с сотрудниками СДНП дежурят и инспекторы налоговой службы. Полиция задерживает машину, подозреваемую в занятии частным извозом и передает удостоверения водителя сотрудникам налоговой службы. Налоговики потом оформляют штраф на водителя.

В Балканской области водителей пойманных при занятии частным извозом в первый раз штрафуют на 300 манатов ($175), во второй раз на 600 манатов ($350). Попавшихся в третий лишают водительских прав.

Получить комментарии в ашхабадском и балканском управлениях государственной налоговой службы и СДНП не удалось, отмечает Азатлык.