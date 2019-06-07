Премьер-министр Монголии потребовал от главы здравоохранения уйти в отставку, если в СМИ продолжится негативная информация по распространению туберкулёза

CA-NEWS (MNG) - Перед зданием министерства здравоохранения Монголии каждый день проходят митинги из-за распространяющейся в социальных сетях информации о распространении туберкулёза среди учащихся городских и сельских школ, передает Mongolnow.

В больницах обследуются свыше 800 детей, в связи с чем оппозиционная Демократическая партия подняла вопрос об отправке министра здравоохранения в отставку.

Монгольские СМИ сообщают, что премьер-министр страны Ухнаагийн Хурэлсух вызвал министра здравоохранения и потребовал от нее уйти в отставку, если негативная информация в СМИ будет продолжаться.

«Я не буду защищать вас», - цитируют СМИ слова Хурэлсуха министру здравоохранения.

По словам исполнительного директора «Ассоциации монгольских семейных врачей» Ш.Хажидмаа, в ближайшее время планируется объявление сидячей забастовки на центральной площади столицы. А получившая со стороны главы исполнительной власти «взбучку» министр Д.Сарангэрэл приняла решение сотрудничать с данной ассоциацией с целью разрешения возникшей проблемы, — сообщает газета «Ардчилал таймс».