Глава МИД Казахстана принял посла Беларуси

CA-NEWS (KZ) - 7 июня министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов принял посла Беларуси в Казахстане Анатолия Ничкасова. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передает МИД РК.

Особое внимание было уделено графику предстоящих двусторонних мероприятий, в первую очередь, планируемому визиту в Казахстан президента Беларуси Александра Лукашенко.

Состоялся обмен опытом в части деятельности министерств иностранных дел и загранучреждений по продвижению экспорта.

По итогам 2018 года товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг $680,7 млн и по сравнению с 2017 годом увеличился на 7,6%.

Экспорт составил $87,5 млн и импорт $593,2 млн.