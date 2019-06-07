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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Казахстана принял посла Беларуси

CA-NEWS (KZ) -  7 июня министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов принял посла Беларуси в Казахстане Анатолия Ничкасова. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передает МИД РК.

Особое внимание было уделено графику предстоящих двусторонних мероприятий, в первую очередь, планируемому визиту в Казахстан президента Беларуси Александра Лукашенко.

Состоялся обмен опытом в части деятельности министерств иностранных дел и загранучреждений по продвижению экспорта.

По итогам 2018 года товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг $680,7 млн и по сравнению с 2017 годом увеличился на 7,6%.

Экспорт составил $87,5 млн и импорт $593,2 млн.

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