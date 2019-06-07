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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший начальник Худжандской колонии, где произошел бунт, получил 4 года лишения свободы
Хужанд, колония
Хужанд, колония

CA-NEWS (TJ) -  Бывший начальник исправительно-трудовой колонии главного управления исполнения наказаний минюста Таджикистана, расположенной в городе Худжанде Файзулло Сафарзод, приговорен к 4 годам лишения свободы.

Файзулло Сафарзод возглавлял ИТК строгого режима ГУИН минюста РТ в городе Худжанде, в котором, в ноябре прошлого года произошел бунт заключенных, передает Авеста.

Вместе с Ф.Сафарзода на скамье подсудимых находились 8 сотрудников колонии, которые получили условные сроки, а начальник колонии, обвиненный в злоупотреблении служебными полномочиями и халатности получил 4 года.

Напомним, в ночь с 7 на 8 ноября 2018 года в колонии строгого режима в городе Худжанде произошел бунт заключенных. Тогда сообщалось о гибели 25 человек, в том числе двух сотрудников колонии.

По официальной версии бунт подняли заключенные, осужденные за терроризм и экстремизм.

Прошло чуть более 6 месяцев после бунта в ИТК в Худжанде, как 19 мая аналогичный бунт произошел в ИТК «Кирпичный» в городе Вахдате, где были убиты трое сотрудников колонии и 29 заключенных.

По данным властей, бунт в вахдатской колонии также организовали заключенные, осужденные по обвинениям в терроризме и экстремизме.

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