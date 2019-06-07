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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Караганде годовалая девочка утонула в ванне

CA-NEWS (KZ) -  5 июня в Казахстане в городе Караганда, во время купания в ванне утонул ребенок 2018-года рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время несчастного случая в квартире находился 30-летний отец ребенка.

«Данный факт зарегистрирован по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть ребенка» УК РК», - прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшедшего выясняются.

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