В Караганде годовалая девочка утонула в ванне

CA-NEWS (KZ) - 5 июня в Казахстане в городе Караганда, во время купания в ванне утонул ребенок 2018-года рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время несчастного случая в квартире находился 30-летний отец ребенка.

«Данный факт зарегистрирован по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть ребенка» УК РК», - прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшедшего выясняются.