Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение по заводу «Сиёма»

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня ратифицировала подписанное 25 апреля текущего года инвестиционное соглашение между правительством Таджикистана и компании Avesto group о строительстве и вводе в эксплуатацию в Душанбе завода по производству питьевой воды и алкогольной продукции под названием «Сиёма», передает Азия-Плюс.



Выступая по данному вопросу в нижней палате парламента страны, глава Госкомимущества Таджикистана Фаррух Хамрализода заявил, что реализация данного проекта направлена на осуществление национальных целей развития Таджикистана, в том числе, индустриализации страны, которая была провозглашена президентом республики Эмомали Рахмоном, как четвертая национальная стратегическая цель.

По его словам, Avesto group полностью будет финансировать технико-экономическое обоснование и проектирование, строительство завода и необходимой инфраструктуры, покупку необходимой техники и технологий.

«Компания Avesto group на начальном этапе реализации проекта будет освобождена от налога на прибыль, от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин будет освобождено ввозимое из-за рубежа оборудование для завода», - заявил Ф. Хамрализода.

Исполнительный директор Avesto group Зафар Бурхонзода, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что на сегодняшний день здание завода построено, линия по производству питьевой воды налажена, наладка линии по производству спиртных напитков завершится к началу сентября.

Avesto group – многопрофильная компания, работающая в таких отраслях, как производство, строительство, торговля, а также занимающаяся оказанием коммерческих услуг, спонсорством и разработкой социальных проектов.

В частности, Avesto group в тандеме с турецкой компанией Ulasim Ic Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi занимается монтажом в Душанбе автобусов марки «AKIA».

Еще одним проектом компании является CityCard – карта оплаты проезда в общественном транспорте.