В соцсетях Казахстана распространилась информация о массовом оттоке депозитов. Нацбанк назвал информацию недостоверной

CA-NEWS (KZ) - 7 июня в соцсетях стали распространять информацию о том, что якобы в банках второго уровня ажиотаж - вкладчики массово забирают со счетов депозиты. В Нацбанке эту информацию назвали недостоверной, передает Zakon.kz.

"В социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры распространяется недостоверная и провокационная информация об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги, недостаточности валюты в отделениях банков. В этой связи Национальный банк Казахстана сообщает, что все банки располагают необходимыми запасами валюты, территориальные филиалы Национального Банка в плановом режиме обеспечивают банки наличной национальной и иностранной валютой. Депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме", - сказано в сообщении финрегулятора.

Национальный банк обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей заведомо ложной информации.