РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из Узбекистана пытались незаконно вывезти золотые монеты николаевской эпохи

CA-NEWS (UZ) -  На днях сотрудники пограничного таможенного поста «Гишткуприк» Ташкентского областного таможенного управления предотвратили попытку вывоза из страны старинных денежных монет конца XIX - начала XX века.

Как сообщило издание "Правда Востока", монеты обнаружены у гражданина М.М., пытавшегося незаконно вывезти их из Узбекистана. Сначала на рентген-аппарате высветились подозрительные контуры, затем в присутствии понятых при досмотре ручной клади и были найдены незадекларированные монеты весом 16 граммов и общей стоимостью 6 400 000 сумов ($760). Среди них две - 1898-го, по одной - 1899-го и 1900 года выпуска с гравировкой «Б.М. Николай».

На этом же посту пресечена попытка контрабанды ювелирных изделий. Сотрудников таможни привлекло внимание подозрительное поведение гражданина С. Ё., пешком пересекавшего границу из соседнего государства. В результате личного досмотра выяснилось, что тот пытался незаконно пронести три вида ювелирных изделий из желтого металла весом 172 грамма и общей стоимостью 51 600 000 сумов ($6000).

В настоящее время по этим фактам ведется следствие.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Узбекистан предпринял серьезные шаги в защите прав человека, оставив Таджикистан на дне - доклад
  • Монголия намерена создать западный железный коридор, связав аймак Баян-Өлгий с Россией
  • Атырауская ТЭЦ признала вину в массовой гибели рыбы в Урале
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×