Из Узбекистана пытались незаконно вывезти золотые монеты николаевской эпохи

CA-NEWS (UZ) - На днях сотрудники пограничного таможенного поста «Гишткуприк» Ташкентского областного таможенного управления предотвратили попытку вывоза из страны старинных денежных монет конца XIX - начала XX века.

Как сообщило издание "Правда Востока", монеты обнаружены у гражданина М.М., пытавшегося незаконно вывезти их из Узбекистана. Сначала на рентген-аппарате высветились подозрительные контуры, затем в присутствии понятых при досмотре ручной клади и были найдены незадекларированные монеты весом 16 граммов и общей стоимостью 6 400 000 сумов ($760). Среди них две - 1898-го, по одной - 1899-го и 1900 года выпуска с гравировкой «Б.М. Николай».

На этом же посту пресечена попытка контрабанды ювелирных изделий. Сотрудников таможни привлекло внимание подозрительное поведение гражданина С. Ё., пешком пересекавшего границу из соседнего государства. В результате личного досмотра выяснилось, что тот пытался незаконно пронести три вида ювелирных изделий из желтого металла весом 172 грамма и общей стоимостью 51 600 000 сумов ($6000).

В настоящее время по этим фактам ведется следствие.