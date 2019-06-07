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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Доклад ВОЗ о половых инфекциях: миллион новых случаев ежедневно

CA-NEWS (CA) -  Каждый день в мире регистрируется миллион новых случаев заболеваний, передающихся половым путем. У каждого 25-го жителя планеты есть хотя бы одна излечимая «венерическая» болезнь –хламидиоз, гонорея, трихомониаз или сифилис. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном в четверг Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает служба новостей ООН.

Эксперты организации отмечают, что за последние несколько лет странам не удалось достичь сдвигов в борьбе с распространением половых инфекций. Уровень заболеваемости в глобальном масштабе не снижается, а в некоторых странах – растет.

«Мы не наблюдаем никакого прогресса в том, что касается попыток остановить распространение инфекций, передающихся половым путем, – сказал представитель ВОЗ Питер Салама. – Это тревожный признак. Мы должны обеспечить всеобщий и повсеместный доступ к медицинским услугам, которые позволят предотвратить эти опасные заболевания».

По данным ВОЗ, в 2016 году среди мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет хламидией заразились 127 миллионов человек, гонореей – 87 миллионов, сифилисом – 6,3 миллиона, трихомониазом – 156 миллионов. Если эти заболевания вовремя не диагностировать и не вылечить, они могут привести к тяжелым последствиям, включая неврологические и сердечно-сосудистые заболевания и бесплодие.

Сифилис, отмечают в ВОЗ, – одна из главных причин смертности среди новорожденных детей в мире. В 2016 году 200 тысяч детей родились мертвыми или умерли вскоре после рождения из-за того, что их матери страдали этим заболеванием. Специалисты подчеркивают, что все беременные женщины должны сдавать анализы на сифилис, а также на другие половые инфекции.

В ВОЗ напоминают, что заболевания, передающиеся половым путем, можно легко предотвращать и лечить. Необходимо помнить о средствах контрацепции и регулярно посещать врача. Специалисты также говорят о необходимости сексуального образования.

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