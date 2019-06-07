7 июня в мире отмечается первый в истории День безопасности продуктов питания

CA-NEWS (UZ) - Седьмого июня первое в истории празднование Всемирного дня безопасности пищевых продуктов подчеркнет важность пищевой безопасности для выполнения Повестки дня в области устойчивости на период до 2030 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) в Бишкеке.

Без всеобщей доступности безопасных продуктов питания выполнить Повестку дня 2030 будет невозможно. Уже сегодня примерно 600 млн человек ежегодно заболевают вследствие употребления еды, зараженной бактериями, вирусами, токсинами или химикатами – и 420 000 из них умирают. Без безопасных пищевых продуктов дети не могут учиться, а взрослые – работать. Другими словами, отсутствие доступа к безопасным пищевым продуктам препятствует развитию человека.

Чтобы подчеркнуть важнейшую роль безопасности пищевых продуктов в поддержании здоровья и искоренении голода, 7 июня 2019 года будет впервые отмечаться Всемирный день безопасности пищевых продуктов (ВДБПП). Его задача – заострить внимание и подтолкнуть к действиям, чтобы помочь предупредить, выявить риски пищевых инфекций и бороться с ними, содействуя тем самым продовольственной безопасности, общественному здоровью, экономическому процветанию, сельскому хозяйству, доступу на рынок, туризму и устойчивому развитию.

Если вы занимаетесь производством, переработкой реализацией или приготовлением еды, вы можете помочь обеспечить ее безопасность. Вот пять способов, как вы могли бы — устойчивым образом — внести свой вклад в безопасность пищевых продуктов:

1. Обеспечение безопасности продуктов питания

Национальные правительства играют важнейшую роль в гарантировании для всех безопасности и питательности пищевых продуктов. И на это у них веские причины: согласно данным Всемирного банка, из-за небезопасных продуктов только страны с низким и средним уровнем дохода ежегодно теряют около 95 млрд долларов в результате снижения производительности. Чтобы уменьшить этот показатель, ответственные руководители могут содействовать развитию устойчивого сельского хозяйства и продовольственных систем, способствуя взаимодействию между органами здравоохранения, сельским хозяйством и другими секторами. Также страны могли бы соблюдать международные стандарты, принимаемые Комиссией Кодекса Алиментариус.

2. Безопасное производство продовольствия

Для обеспечения необходимого объема поставок продовольствия на глобальном уровне при одновременном уменьшении экологического воздействия и с учетом адаптации к изменению климата производителям продовольствия необходимо внедрять надлежащую практику. По мере преобразования систем производства продовольствия и адаптации к меняющимся условиям фермеры должны тщательно изучать оптимальные пути устранения потенциальных рисков и обеспечения безопасности продовольствия. Так, например, интеграция растений и животных помогает бороться с устойчивостью к противомикробным препаратам и сокращать показатель в 700 000 человек — столько в мире ежегодно умирает от устойчивых к противомикробным лекарствам заболеваний.

3. Сохранение безопасности пищевых продуктов

В случае предприятий профилактический контроль поможет устранить практически все проблемы с безопасностью пищевых продуктов. Все, занятые на продовольственных предприятиях, от переработки до розничной продажи, должны обеспечивать соответствие таким программам, как система анализа рисков и критических контрольных точек (ХАССП), которая выявляет, оценивает и контролирует основные виды угроз для безопасности пищевых продуктов. Помимо снижения вероятности заболевания надлежащая практика переработки, хранения и консервации также помогает сокращать послеуборочные потери, а продовольствию сохранять свою питательную ценность, а также позволяет бизнесу максимально наращивать свое участие в глобальной торговле продовольствием с оборотом в 1,6 трлн долларов.

4. Контроль безопасности продуктов питания

Потребитель имеет право требовать безопасных и полезных для здоровья продуктов. Учитывая сложность системы безопасности пищевых продуктов, потребителям необходим доступ к оперативной, понятной и надежной информации об алиментарных и медицинских рисках, связанных с их выбором еды. Инвестирование в обучение потребителя вопросам безопасности пищевых продуктов потенциально может снизить распространение пищевых инфекций и позволить получать до десятикратной экономии на каждый вложенный доллар. Потребители должны получить возможность и право делать здоровый пищевой выбор для себя и поддерживать устойчивые продовольственные системы ради планеты.

5. Совместные действия ради безопасности

В конечном итоге, безопасность пищевых продуктов — общая ответственность. Правительства, региональные экономические органы, организации ООН, агентства развития, торговые организации, объединения потребителей и производителей, научные и исследовательские учреждения и структуры частного сектора должны все вместе работать над вопросами, касающимися нас. При борьбе со вспышками передающихся с пищей заболеваний в мире требуется взаимодействие на глобальном региональном и местном уровне — между секторами внутри правительства и поверх границ.

Безопасные продукты нужны не только для укрепления здоровья и продовольственной безопасности, но и для средств существования, экономического развития, торговли и международной репутации любой страны. Передаваемые с пищей заболевания препятствуют социально-экономическому развитию тем, что перегружают систему здравоохранения и наносят ущерб национальной экономике, туризму и торговле.

Ликвидировать голод в мире будет возможно только при условии, что потребляемые пищевые продукты будут безопасными. В этот Всемирный день безопасности пищевых продуктов — и в любой другой день — давайте будем благодарны за безопасную еды у нас на столе и сделаем так, чтобы безопасность продуктов питания касалась каждого.