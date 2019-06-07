В Узбекистане в соцсетях высмеяли приз «Узбеккино» студенту за гран-при на Каннском фестивале

CA-NEWS (UZ) - Обладателю гран-при в рамках Каннского фестиваля Шокиру Холикову Национальное агентство «Узбеккино» подарило сервиз.

Фото с наградой от агентства молодой режиссёр разместил в соцсетях и вызвал шквал возмущенных комментариев от пользователей, которые посчитали приз недостойным. Вслед за этим появились многочисленные мэмы и посты с критикой в адрес «Узбеккино».

Напомним, что молодой узбекский режиссер Шокир Холиков на фестивале в Каннах презентовал свой короткометражный фильм «Чай» и завоевал гран-при. По словам режиссёра Ш.Холикова, на данный фестиваль подали заявки более 700 участников. Были отобраны самые лучшие 25 кинокартин.

Фильм "Чай" является дипломной работой молодого режиссера, выпускника Государственного института искусств и культуры Узбекистана. К сегодняшнему дню эта картина не только удостоилась призовых мест на прошедших в нашей стране международном кинофестивале "PROlogue", молодежном творческом конкурсе "Изхор", но и завоевала всемирное признание на международных кинофестивалях, прошедших в Македонии, России, Индии, Казахстане, Кыргызстане и других странах.

Короткометражный фильм "Чай" продолжительностью 16 минут рассказывает зрителю о важности глубокого осознания таких ценностей, как человечность, милосердие, уважение к пожилым людям.