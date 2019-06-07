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  7 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Количество пострадавших от пищевого отравления в Ташкенте выросло до 41

CA-NEWS (UZ) -  Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что после употребления пищи в местах общего питания «Октепа лаваш» в Ташкенте, 7 июня 29 больных поступило в клинику Научно-исследовательского института эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения, 8 — в Городскую клиническую инфекционную больницу № 5, два — в городскую инфекционную больницу № 4 и два — в городскую клиническую инфекционную больницу № 2.

По данным ведомства, все больные жаловались на тошноту, рвоту, головную боль, общую слабость, диарею, боли в области живота, температуру. Медицинские работники провели медобследование и положили их в лечебницы с первичным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция», «Острая кишечное заболевание» и «Острая диарея».

По данному случаю организован специальный надзор Министерства здравоохранения. Согласно результатам первичных эпидемиологическим проверок, проведенных по данному случаю, 16 больных связывают свое отравление с употреблением куриного сэндвича в месте общего питания «Октепа лаваш», расположенного на массиве «Куйлюк-5» Мирабадского района, 19 — на массиве «Сергели-8» Сергелийского района, 3 — в Учтепинском районе, 1 — на территории рынка «Чорсу» Шайхантахурского района и 1 — в Алмазарском районе. А один больной связывает отравление с употреблением у себя дома привезенного на заказ пищи.

По поводу данного случая в столице организован специальный надзор Министерства здравоохранения. Министерством на местах изучается эпидемическое состояние, больным и специалистам своевременно оказывается всесторонняя практическая помощь.

На сегодня состояние лечащихся в больницах пациентов удовлетворительное, из-за отсутствия больных с тяжелым состоянием во второй половине дня одна группа из них будет выписана, отметили в минздраве.

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