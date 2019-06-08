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  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии

CA-NEWS (CA) -  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально перестала быть лидером Консервативной партии Великобритании, сообщили британские СМИ.

Подтверждением этому стали письма, которые Мэй направила председателю и заместителю председателя комитета консерваторов 1922 Чарльзу Волкеру и Шерил Гиллан, сообщает газета The Daily Telegraph. Письма были отправлены в частном порядке, их текст не будет официально опубликован, отмечает газета. Письма были "короткими и теплыми", отмечает газета.

При этом Мэй останется на посту премьер-министра Великобритании до тех пор, пока Консервативная партия не изберет ее преемника.

Претенденты на пост лидера консерваторов, а, соответственно, и премьер-министра Великобритании, представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди британских депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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