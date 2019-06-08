Шавкат Мирзиёев принял председателя Мажилиса парламента Казахстана

CA-NEWS (UZ) - 7 июня президент Узбекистана принял делегацию Казахстана во главе с председателем Мажилиса Парламента этой страны Нурланом Нигматулиным, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что итоги состоявшегося в апреле этого года первого государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан вновь подтвердили взаимное стремление и решительную приверженность дальнейшему расширению многопланового сотрудничества, наполнению его практическим содержанием.

На встрече также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-казахстанского межпарламентского сотрудничества.

Отмечена необходимость налаживания активных контактов на уровне профильных комитетов парламентов и более эффективного использования возможностей межпарламентских групп дружбы в целях своевременной реализации достигнутых договоренностей и продвижения новых проектов партнерства.

В завершение встречи глава государства пожелал успешного проведения предстоящего 9 июня этого года важнейшего внутриполитического мероприятия – президентских выборов в Казахстане.