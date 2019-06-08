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  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

CA-NEWS (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу депутатов Верховной Рады, отказавшихся рассматривать внесенные главой государства законопроекты, трансляцию его обращения вел телеканал «112 Украина».

Зеленский отметил, что президент должен быть объективным и хвалить, «когда есть за что». «Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо. Удивлены?», — сказал глава государства.

Он пояснил, что сомневался из-за решения о роспуске парламента, но депутаты оставили старых министров и не стали рассматривать законопроекты об ответственности для чиновников за незаконное обогащение, а также не согласились с его предложением отменить мажоритарную систему выборов депутатов.

Этими действиями депутаты Рады «доказали всей стране, что решение о роспуске парламента было правильным», заявил Зеленский. Он также поблагодарил депутатов за то, что они не пытаются «понравиться избирателям», а остаются собой.

Нынешний уровень поддержки парламента Зеленский оценил в 4%.«Но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно», — добавил он.

Во время инаугурации Зеленский объявил о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов. Он подписал соответствующий указ, датой голосования в котором указано 21 июля.

В Раде такое решение назвали неконституционным, в Конституционный суд Украины обратились 62 депутата «Народного фронта» которые считают, что указ Зеленского нарушает основной закон страны.

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