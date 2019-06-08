Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

- Азия и мир, политика
- 9:32, 08 июня 2019
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CA-NEWS (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу депутатов Верховной Рады, отказавшихся рассматривать внесенные главой государства законопроекты, трансляцию его обращения вел телеканал «112 Украина».
Зеленский отметил, что президент должен быть объективным и хвалить, «когда есть за что». «Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо. Удивлены?», — сказал глава государства.
Он пояснил, что сомневался из-за решения о роспуске парламента, но депутаты оставили старых министров и не стали рассматривать законопроекты об ответственности для чиновников за незаконное обогащение, а также не согласились с его предложением отменить мажоритарную систему выборов депутатов.Этими действиями депутаты Рады «доказали всей стране, что решение о роспуске парламента было правильным», заявил Зеленский. Он также поблагодарил депутатов за то, что они не пытаются «понравиться избирателям», а остаются собой.
Нынешний уровень поддержки парламента Зеленский оценил в 4%.«Но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно», — добавил он.Во время инаугурации Зеленский объявил о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов. Он подписал соответствующий указ, датой голосования в котором указано 21 июля.
В Раде такое решение назвали неконституционным, в Конституционный суд Украины обратились 62 депутата «Народного фронта» которые считают, что указ Зеленского нарушает основной закон страны.