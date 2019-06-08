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  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США и Мексика пришли к соглашению по миграционным вопросам

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Мексикой по миграционным вопросам. Он написал в Twitter, что в связи с этим запланированное на понедельник введение таможенных пошлин на мексиканские товары приостановлено.

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты подписали соглашение с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики приостановлены на неопределенный срок»,— сообщил господин Трамп. Он добавил, что Мексика примет «решительные меры» для сокращения поток нелегальных мигрантов. По его словам, детали соглашения будут обнародованы Госдепом США в скором времени.

Ранее Дональд Трамп объявил, что в связи с тем, что мексиканская сторона неспособна остановить поток нелегальных мигрантов и контрабанду наркотиков в направлении США, Вашингтон готов ввести торговые пошлины на все товары из Мексики. Пошлины в размере 5% планировалось ввести с 10 июня и постепенно увеличивать до тех пор, пока Мехико не урегулирует движение через границу с США. Власти Мексики в свою очередь заявляли, что не могут нести ответственность за мигрантов из других стран и уже развернули на южных границах силы национальной гвардии, сообщает Коммерсант.

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