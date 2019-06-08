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  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Молдавии может распустить парламент 10 июня

CA-NEWS (CA) -  Конституционный суд Молдавии постановил, что президент может распустить парламент, если в течение трех месяцев с момента признания мандатов депутатов не было создано коалиции и правительства, передаёт РИА Новости.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее обратился в Конституционный суд, чтобы определить возможную дату роспуска парламента в случае, если депутаты не смогут договориться о формировании коалиции.

"Срок в три месяца (90 дней), в течение которого новый парламент должен сформировать правительство, отсчитывается со дня признания мандатов депутатов", - говорится в решении КС.

Мандаты депутатов парламента нового созыва были признаны 9 марта, соответственно, последний днем для формирования коалиции и правительства станет 9 июня, а 10 июня президент может распустить парламент.

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