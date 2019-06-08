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  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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GM Uzbekistan планирует выпускать бюджетные автомобили

CA-NEWS (UZ) -  GM Uzbekistan может запустить производство автомобилей Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Equinox и Chevrolet Traverse на заводе в Асаке (Андижанская область) уже в декабре этого года. Об этом 7 июня на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил начальник управления стратегического развития «Узавтосаноат» Рустам Кадиров, передает UzNews.uz.

«Если не ошибаюсь, где-то в декабре, или в начале следующего года начнут производить. Их объем будет очень маленький. Нужно ориентироваться прежде всего на спрос. Нет смысла производить сотни тысяч Trailblazer, которые не купят», – сказал Рустам Кодиров.

Также компания планирует в ближайшие годы начать выпуск новых авто в бюджетном сегменте.

«У нас есть в планах выпуск бюджетных автомобилей. Пока, к сожалению, я не могу об этом рассказать, потому что есть свои процессы, есть соглашение о неразглашении информации», – сказал Кодиров.

По его словам, в ближайшие пять лет компания ожидает, что основной спрос будет приходиться на бюджетный сегмент рынка автомобилей.

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