В Подмосковье 11-летняя девочка забеременела от мигранта из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего уроженца Узбекистана, передает «Комсомольская правда».

Установлено, что мужчина неоднократно вступал в половые отношения с девочкой.

Сейчас девочке 11 лет и она находится на 23-й неделе беременности. Инцидент произошел в Лыткарино. Мать школьницы написала заявление в полицию.

В пятницу, 7 июня, суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте 47-летнего гражданина Узбекистана Кахрамона Насердинова, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки. Свою вину извращенец полностью признал. Педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

О беременности школьницы стало известно только 6 июня. Девочка с рождения страдает легкой формой умственной отсталости. Она посещала коррекционную школу. Известно, что с насильником девочка жила в соседнем доме. Школьница дружила с его дочкой.