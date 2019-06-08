РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Подмосковье 11-летняя девочка забеременела от мигранта из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего уроженца Узбекистана, передает «Комсомольская правда».

Установлено, что мужчина неоднократно вступал в половые отношения с девочкой.

Сейчас девочке 11 лет и она находится на 23-й неделе беременности. Инцидент произошел в Лыткарино. Мать школьницы написала заявление в полицию.

В пятницу, 7 июня, суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте 47-летнего гражданина Узбекистана Кахрамона Насердинова, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки. Свою вину извращенец полностью признал. Педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

О беременности школьницы стало известно только 6 июня. Девочка с рождения страдает легкой формой умственной отсталости. Она посещала коррекционную школу. Известно, что с насильником девочка жила в соседнем доме. Школьница дружила с его дочкой.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Адвокат Гульнары Каримовой заявил, что ей отказывают в лечении в тюрьме
  • БТА Банк в США отсудил у сестры Мухтара Аблязова $6,5 млн
  • На западе Казахстана неожиданно образовалось озеро
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×