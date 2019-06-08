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  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан разгромил КНДР со счётом 4:0

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан разгромил КНДР в товарищеском матче - 4:0. Счет на 29-й минуте с пенальти открыл бывший хавбек "Краснодара", футболист китайского "Шанхай Шангана" Одил Ахмедов.

Матч прошел в Ташкенте на стадионе "Миллий".

Узбекские футболисты забили 4 безответных мяча в ворота соперников. Следующий матч футболисты Узбекистана сыграют с игроками из Сирии. Игра пройдет 11 июня в Ташкенте.

Голы: Одил Ахмедов, Темур Абдухоликов, Игорь Сергеев и Достон Турсунов.

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