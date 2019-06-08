Узбекистан разгромил КНДР со счётом 4:0
- Узбекистан, спорт
- 10:33, 08 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан разгромил КНДР в товарищеском матче - 4:0. Счет на 29-й минуте с пенальти открыл бывший хавбек "Краснодара", футболист китайского "Шанхай Шангана" Одил Ахмедов.
Матч прошел в Ташкенте на стадионе "Миллий".
Узбекские футболисты забили 4 безответных мяча в ворота соперников. Следующий матч футболисты Узбекистана сыграют с игроками из Сирии. Игра пройдет 11 июня в Ташкенте.
Голы: Одил Ахмедов, Темур Абдухоликов, Игорь Сергеев и Достон Турсунов.