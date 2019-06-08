«День тишины» наступил в Казахстане перед президентскими выборами

CA-NEWS (KZ) - Запрет на ведение предвыборной агитации в полночь по местному времени вступил в силу в Казахстане, где в воскресенье, 9 июня, пройдет всенародное голосование на выборах главы государства.

Согласно закону, с ноля часов субботы наступает день тишины, когда запрещено вести любую агитацию в поддержку кандидатов на президентский пост. Этот запрет будет действовать и в день голосования. При этом наружная политическая реклама, ранее размещенная в городах и населенных пунктах, может оставаться на прежних местах - убирать ее закон не предписывает.

За соблюдением запрета на ведение агитации в "день тишины" и во время голосования, помимо сотрудников Центризбиркома и низовых избирательных комиссий, следят также местные и иностранные наблюдатели, которых в этот раз рекордное количество, как, впрочем, и зарубежных журналистов. Интерес к выборам подогревается тем обстоятельством, что впервые в избирательных бюллетенях нет фамилии Елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева, управлявшего страной без малого три десятка лет.